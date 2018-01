Vater und Sohn sterben nach Feuer in Einfamilienhaus

Aurich. Eine Familie aus Moordorf wurde am Freitagmorgen nach einem Wohnungsbrand in umliegende Klinken gebracht. Der 29-jährige Vater verstarb am Vormittag im Krankenhaus. Am Freitagabend meldete die Polizei den Tod des Fünfjährigen Sohnes. Zur Todesursache macht die Polizei derzeit keine Angaben. Der Zustand der Mutter (28) und des dreijährigen Sohnes ist weiter lebensbedrohlich. Ein Passant hatte den Rauch am Freitagmorgen gegen 6:50 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Rund 100 Rettungskräfte waren vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von man/dpa