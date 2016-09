Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonnabend eine Frau aus ihrem Auto befreit, das kurz davor stand, in einen Kanal zu stürzen. Die Frau war in Rhauderfehn (Kreis Leer) zuvor rückwärts von einem Grundstück gefahren und hatte laut Feuerwehr den Abstand zum Kanal unterschätzt.