Auto überschlägt sich nach Verfolgungsjagd

Am frühen Morgen hatten Polizisten den 37-Jährigen in Hameln kontrollieren wollen. Der Mann gab jedoch Gas und fuhr über die B83 nach Bückeburg. Dort verlor er in einem Kreisverkehr die Kontrolle über den Wagen. Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass das Auto nicht versichert war und falsche Nummernschilder hatte. Zudem stand der Fahrer unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Im Wagen fanden sich weitere Drogen.

dpa