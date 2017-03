Bad Zwischenahn . Gleich zwei Mal hat ein 78-jähriger eher uneinsichtiger Autofahrer im Landkreis Ammerland rote Ampeln ignoriert. Der Mann habe in Bad Zwischenahn an einer Kreuzung zunächst vor Rot gehalten, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Zwischen Kreuzung und Anhaltelinie sei auch ein Bahnübergang. Als auch das rote Licht am Bahnübergang aufleuchtete und die Schranken sich zu senken begannen, habe der Mann sowohl Bahnübergang als auch Kreuzung passiert.

Verletzt wurde niemand. Einen Grund für sein Verhalten habe der 78-Jährige auch parat gehabt: Es dauere schließlich einige Zeit, bis die Schranken schließen. Außerdem habe er Termine gehabt - und mache das eigentlich immer so. Gegen den Mann werde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet, die Führerscheinstelle werde zudem Kenntnis erhalten.

dpa