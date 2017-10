Autofahrer verletzt Radfahrer lebensgefährlich und flüchtet

Tostedt. Der Radfahrer war von dem Auto erfasst worde, stürzte und erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverltzungen. Er wurde bewusstlos in ein Hamburger Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer des Autos flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Die Ursache des Unfalls ist unklar. Die Polizei hofft, über am Unfallort gefundenen Fahrzeugteile den unbekannten Autofahrer zu ermitteln.

dpa