Osnabrück. "Derzeit sind alle verfügbaren Einsatzkräfte vor Ort", sagte ein Sprecher der Polizei. Er bestätigte, dass der Bär erlegt worden sei. Nähere Informationen zu dem Vorfall gab es noch nicht.

Im Zoo Osnabrück leben zwei sogenannte Mischbären, eine seltene Mischung aus Braun- und Eisbären. Der Zoo hatte einst beide Tierarten in einem Gehege gehalten, in dem Glauben, dass sich die beiden Arten nicht paaren würden. Bis dann die beiden Brüder Tips und Taps zur Welt kamen. Welches der beiden Tiere am Sonnabend erschossen wurde, ist noch unklar.

Mehr in Kürze.

frs