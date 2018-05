Baltrum

Auf Baltrum hat eine Urlauberin überraschend ihr Baby in einer Ferienwohnung geboren. Als die verständigten Feuerwehrleute am Montagabend am Einsatzort ankam, hätten sie bemerkt, dass die Geburt der Frau kurz bevor stand, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Sofort verständigten sie einen Rettungshubschrauber und den Inselarzt.

Auch eine Hebamme, die zufällig als Touristin auf der ostfriesischen Insel war, wurde zur Unterstützung geholt. Als die Hebamme bei der Ferienwohnung ankam, hielt der Inselarzt schon den Neugeborenen im Arm. Durch das Treppenhaus brachte die Feuerwehr die Mutter schließlich mit der Schleifkorbtrage ins Erdgeschoss. Die Frau und ihr Kind wurden dann mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von dpa