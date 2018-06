Braunschweig

Am frühen Sonnabendmorgen haben Diebe an der Hauptstraße im Braunschweiger Stadtteil Wenden eine Bankfiliale überfallen, einen Automaten gesprengt und Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch die Detonation auch das Geschäft neben der Filiale der Deutschen Bank beschädigt. Ersten Informationen zufolge sollen die Diebe Gas eingesetzt haben.

Die Höhe des Diebesgutes sowie des Gesamtschadens steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Ein 59-jähriger Zeuge konnten den Beamten weitere Hinweise zum Tathergang und zum Fluchtfahrzeug geben, die Täter konnten jedoch unerkannt entkommen. Für die Fahndung wurde auch der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Serie von Sprengungen in Niedersachsen

Immer wieder werden in Niedersachsen Geldautomaten gesprengt, bereits zahlreiche Male allein in diesem Jahr. Nicht immer gelingen die Überfälle. In der vergangenen Woche versuchte Diebe einen Geldautomaten in Wunstorf zu sprengen. Bei der Sprengung wurde der Automat jedoch nur beschädigt. Die Diebe verließen die Bank ohne Beute. Anfang des Monats wurde ein Automat in Barsinghausen gesprengt, im April überfielen drei maskierte Männer eine Bank in Lehrte und sprengten einen Automaten.

Von RND