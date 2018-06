Bassum

Bei einem missglückten Abbiegemanöver in Bassum (Landkreis Diepholz) sind in der Nacht zum Freitag drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Ein 22 Jahre alter Autofahrer übersah beim Abbiegen von der B51 auf die B61 ein entgegenkommendes Fahrzeug und rammte dieses frontal, wie eine Polizeisprecherin am Freitag berichtete. Dabei verletzten sich die 20-jährige Mitfahrerin des Unfallfahrers schwer und eine weitere Mitfahrerin leicht. Der Fahrer des gerammten Autos wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Fahrbahn musste für eine Stunde komplett gesperrt werden.

Von dpa