Ein Streit um einen Hundkot an einer Grundstückshecke in Jever ist am Montagabend eskaliert. In der Auseinandersetzung haben Anlieger den Hundebesitzer mit Kot beworfen und mit Schlägen und Tritten verletzt. Zunächst ließ der 62-Jährige seinen Hund an eine Grundstückshecke machen und deckte den Haufen notdürftig mit etwas Sand ab, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als der Grundstücksbesitzer den Hundehalter ansprach, entschuldigte sich dieser und setzte seinen Spaziergang fort. Dann kam plötzlich ein Transporter herangefahren, aus dem heraus der Mann mit Hundekot beworfen wurde. Nach einem zunächst verbalen Streit stieg der Fahrer aus und schlug dem Hundehalter ins Gesicht und trat auf ihn ein.

Bei dem Vorfall wurde der Mann am rechten Unterarm verletzt. Er musste seine Verletzungen ärztlich behandeln lassen. Ob der Fahrer auch der Grundstückseigner war, steht noch nicht fest.

