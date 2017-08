Belästigung von Gabriels Frau keine Straftat

Am Montagmittag hatte jemand auf dem Festnetzanschluss der Zahnarztpraxis von Anke Gabriel angerufen. Laut Polizei habe sich der Anrufer auf Gabriels Tätigkeit als Außenminister berufen. Gabriel selbst war am Montag gleich in die Offensive gegangen und hatte gesagt: „Über die Art und Weise, wie Erdogan das macht, fühlen sich einige offensichtlich motiviert und versuchen, meine Frau zu bedrängen und zu belästigen." Gabriel bezog sich damit auf die aktuellen Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Einen Straftatbestand konnte die Polizei in Goslar bei dem Anruf nicht feststellen, wie sie Dienstag mitteilte. Der Anrufer sei identifiziert und polizeilich bekannt. Eine Gefährdung habe nicht bestanden.

sbü/r