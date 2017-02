Betrunkener 19-jähriger knallt mit Wagen gegen Leitplanke

Schüttorf/Ochtrup. Wie die Polizei in Lingen mitteilte, schleuderte der mit drei jungen Männern besetzte Kleinwagen am Morgen quer über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke, und von da wieder zurück auf den Seitenstreifen. Die drei Insassen des total zerstörten Autos seien betrunken gewesen. Sie blieben unverletzt. Der 19-Jährige musste seinen Führerschein, den er noch auf Probe hatte, abgeben. Er gab an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Die A 31 war wegen Reinigungsarbeiten für drei Stunden an der Unfallstelle voll gesperrt.

dpa