Betrunkener Fahrer fällt bei Kontrolle aus LKW

Braunschweig. Eine Autofahrerin habe einen Sattelzug gemeldet, der Schlangenlinien fahrend in Richtung Stadt unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer hielt am Donnerstag am Fahrbahnrand an und schaltete das Warnblinklicht ein. Erst nach mehreren Aufforderungen der Beamten reagierte der Fahrer, fiel beim Aussteigen aber aus dem Führerhaus. Anschließend konnte er sich nicht auf den Beinen halten und musste festgehalten werden.

Der 43-Jährige gab an, keinen Alkohol getrunken zu haben und nicht gefahren zu sein. Der Atemalkoholtest auf der Wache ergab aber 3,04 Promille. Seinen Rausch konnte der Mann in einer Zelle ausschlafen.

lni/sbü