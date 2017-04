Reihe von Unfällen in Edewecht

Ein wahres Trümmerfeld hat in der Nacht zu Freitag in Edewecht bei Oldenburg ein betrunkener Audi-Fahrer hinterlassen. Der 26-Jährige überfuhr zwei Verkehrsinseln, beschädigte dabei einen Baum und ein Straßenschild und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Erst ein weiterer Wagen brachte ihn zum Stehen.