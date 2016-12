Hameln. Der 25-jährige Autofahrer wurde schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle gefasst. Der Mann hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut. Sein im Ausland ausgestellter Führerschein ist in Deutschland ungültig. Der rechte Vorderreifen am Fahrzeug des 25-Jährigen war in der Nacht zu Sonntag geplatzt. Trotzdem war er einfach weiter gefahren.

dpa