Stinkwütend darüber, dass er mit seinem Schlüssel nicht in eine Wohnung in Leinefelde gelangte, hat ein 34-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend in der Einsteinstraße randaliert. Die Polizei stoppte ihn – und klärte ihn darüber auf, dass er im falschen Hauseingang gestanden hatte.