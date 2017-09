Bischof Trelle verabschiedet sich in den Ruhestand

Abgang mit Pracht in Hildesheim

Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch von Bischof Norbert Trelle angenommen. Am Sonnabend verabschiedete sich der Geistliche in Hildesheim mit einem festlichen Gottesdienst in den Ruhestand. Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger übernimmt vorübergehend die Leitung des Bistums.