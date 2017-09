Bischof Trelle wird 75 und geht in Ruhestand

Feier am Dienstag

Von einer Rente mit 67 können katholische Bischöfe nur träumen, denn die Pensionsgrenze ist bei bei 75 Jahren festgesetzt. Insofern feiert Norbert Trelle, der 70. Bischof von Hildesheim, am Dienstag einen besonderen Geburtstag. Trelle wird 75 Jahre alt und tritt höchstwahrscheinlich am Sonnabend in den Ruhestand.