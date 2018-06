Bad Harzburg

Bei einem Gewitter sind am Freitag in Bad Harzburg viele Mitglieder einer Klasse des Burgberggymnasiums verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten sie Schocks oder Knalltraumata. Acht Betroffene seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Am Mittag war ein Blitz in einen Baum direkt neben der Schule eingeschlagen. Die Fenster der Klasse seien geöffnet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Sachschaden am Gebäude sei nicht entstanden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Westen und Süden Niedersachsens eine Unwetterwarnung für den Freitagnachmittag zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr veröffentlicht.

Von RND/dpa