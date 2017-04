Blutrachemord: 5000 Euro Belohnung ausgesetzt

Nach einem Blutrachemord vor einer Grundschule in Visselhövede wird auch in der albanischen Heimat des Opfers ermittelt. "Wir gehen allen Spuren nach", sagte der Verdener Staatsanwalt Lutz Gaebel am Montag. Von einem Motorrad aus hatten zwei Unbekannte am 9. Januar Schüsse auf einen 46-jährigen Albaner abgefeuert. Wie die Fahnder herausfanden, hatte der Mann in seiner Heimat wegen eines Tötungsdelikts bereits im Gefängnis gesessen. Angehörige des damaligen Opfers hatten Blutrache geschworen, die in Albanien auch heute noch zur Sühnung von Tötungen und Ehrverletzungen praktiziert werde. Vor diesem Hintergrund ist auch die Justiz des Landes in den Fall eingebunden. Die Polizei hat inzwischen DNA-Spuren der Täter.

Ein 46-jähriger Mann wurde in Visselhövede durch mehrere Schüsse, die von einem Motorrad abgegeben wurden, getötet. Zur Bildergalerie

Auf der Suche nach Zeugen wies die Staatsanwaltschaft auf die ausgesetzten 5000 Euro Belohnung für Hinweise zur Festnahme der Täter hin. Obwohl auf die Veröffentlichungen vom Januar 2017 bereits etliche Hinweise bei der Polizei eingegangen sind, stellen sich den Ermittlern immer noch folgende Fragen:

Wer hat am Tatort und Wohnort des Opfers zwischen dem 1. und dem 9. Januar 2017 Fahrzeuge mit Hannoveraner Kennzeichen beobachtet?

Falls ein silbernes oder dunkel lackiertes Fahrzeug aufgefallen ist, konnten Kennzeichen dieser Fahrzeuge abgelesen werden?

Am 6. Januar 2017 wurde bereits in Obernkirchen versucht, ein Motorrad anzukaufen. Dabei waren drei männliche und eine weibliche Person aufgetreten. Die Polizei fragt deshalb mögliche Zeugen, ob in der Zeit vom 1. bis zum 9. Januar 2017 in Hannover oder an anderen Orten albanische Staatsbürger oder südosteuropäisch aussehende Personen mit griechischen Ausweisen versucht haben, ein Motorrad mit Kennzeichen zu erwerben.

Konnten dabei Kennzeichen von Fahrzeugen notiert werden?

Gibt es Foto- oder Filmaufnahmen von den Ankaufversuchen?

Die Ermittlungsbehörden haben für sachdienliche Informationen, die zur Ergreifung der Täter führen eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, können sich an die Polizeiinspektion Rotenburg (Tel: 04261-947-0) oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Hinweise können auch vertraulich der Mordkommission "Motorrad" unter der Mobilfunknummer 0152 - 56694769 mitgeteilt werden.

dpa/r