Mann ersticht neuen Freund von seiner Ex 

Hamburg. Ein 38 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in Hamburg den neuen Freund seiner Lebensgefährtin getötet zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Deutsch-Pole am Wohnort seiner Ex aufgetaucht und dort mit dem neuen Freund der Frau in Streit geraten. Dann habe er den 40-jährigen Deutschen mit einem Messer so schwer verletzt, dass dieser noch während der notärztlichen Versorgung am Tatort starb. Der Tatverdächtige befand sich noch dort, als die Polizei eintraf. Er habe offenbar bei der Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag eine Kopfverletzung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann soll noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von dpa