Delmenhorst

In Delmenhorst ist auf einer Baustelle eine nicht detonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie Stadt mitteilt, liegt der Blindgänger in mehreren Metern Tiefe. Es bestehe keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung.

Wegen der Bombe wird der Bereich Stickgras/Langenwisch im Osten von Delmenhorst am Freitag (17. Mai 2018) evakuiert. Hier können die betroffenen Straßen eingesehen werden. Der Bahnhof Heidekrug wird in der Zeit nicht bedient. Sobald sich keine Menschen mehr in dem Bereich aufhalten, wird der Kampfmittelräumdienst die Fundstelle aufgraben und den mutmaßlichen Blindgänger entweder abtransportieren oder an Ort und Stelle unschädlich machen.

Die Evakuierung werde mindestens bis 14 Uhr dauern, unter Umständen auch länger. Es wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stadt gerechnet.

Der Bahnverkehr von und nach Bremen kann zunächst weiter fließen.

Von ewo/r.