Delmenhorst. Die Löscharbeiten beim Brand des Dachstuhls des St. Josef-Hospitals in Delmenhorst dauern an. Da das Gebäude leer steht, wurden keine Menschen verletzt. Ein regulärer stationärer Krankenhausbetrieb findet derzeit hier nicht statt. Laut der Neuen Osnabrücker Zeitung soll das Gebäude in den kommenden Monaten zum größten Teil abgerissen und ein neues Krankenhaus gebaut werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs sollen sich im betroffenen Gebäudekomplex, bis auf wenige Mitarbeiter im Erdgeschoss, keine weiteren Personen befunden haben.

Ein Feuer brach im Dachstuhl eines leer stehenden Krankenhaus-Gebäude in Delmenhorst aus. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Bildergalerie

Nach ersten Erkenntnissen löste gegen 13.44 Uhr die Brandmeldeanlage im im St. Josef-Hospital Standort Mitte aus. Für die Dauer der Lösch- und Rettungsarbeiten sperrte die Polizei alle Zufahrten ab. Anfängliche Verkehrsprobleme, weil der Verkehr umgeleitet wurde und der Feierabendverkehr einsetzte, haben sich mittlerweile relativiert. Laut Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung könnten dank des Feuerwehreinsatzes große Teile des Gebäudes gerettet werden.

Wie hoch der Sachschaden ist und was die Brandursache sein könnte, ist bisher unklar. Laut der Feuerwehr Delmenhorst waren rund 130 Rettungskräfte der Feuerwehr aus Delmenhorst, der Gemeinde Ganderkesee und Bremen im Einsatz.

dpa/saf