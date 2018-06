Braunlage

Nach einem Schuss auf eine Katze in Braunlage hat die Polizei Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes aufgenommen. Ein Unbekannter hatte das Tier, das einem Einwohner in Braunlage gehört, im Laufe des Sonntags im Bereich der Straße Am Steinfeld schwer verletzt. Zunächst war nicht klar, ob die Katze den Schuss überlebt. Sie wurde in tierärztliche Behandlung übergeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 entgegen.

Von RND