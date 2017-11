Wann kommt das schnelle Netz für alle?

Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) will in den kommenden sieben Jahren ein flächendeckendes Glasfasernetz in Niedersachsen errichten. „Bis 2025 wollen wir den flächendeckenden Ausbau des Gigabit-Netzes realisieren, auch als Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des neuen Mobilfunkstandards 5G“, sagte er.