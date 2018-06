Bremen

Ein 70 Jahre alter Imker ist in Bremen von seinen Bienen gestochen worden und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kontrollierte der Mann seine Insekten am Samstag ohne Schutzkleidung. Als er den Deckel seines Bienenstocks öffnete, rief er seiner 66 Jahre alten Ehefrau noch zu, dass sie sich schnell ins Auto setzen solle, da die Bienen äußerst aggressiv wirkten. Die Frau musste dann sehen, wie ihr Mann mehrfach gestochen wurde. Der Imker erlitt einen allergischen Schock, die verständigte Notärztin konnte nur noch den Tod des 70-Jährigen feststellen. Warum der Mann seine Schutzkleidung im Auto gelassen hatte, ist unklar.

Von RND/dpa