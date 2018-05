Bremen

Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei ein Einkaufszentrum in Bremen teilweise geräumt. Die Einsatzkräfte konnten einen Verdächtigen überwältigen und festnehmen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann hatte am Donnerstagvormittag in einem Supermarkt des Einkaufszentrum gedroht, eine Bombe hochgehen zu lassen. Er floh daraufhin, ließ aber seinen Rucksack zurück. Polizisten konnten ihn kurze Zeit später stellen. Der Mann behauptete, Sprengstoff in seinem Rucksack zu haben. Bombenentschärfer der Polizei und Sprengstoffhunde der Bundespolizei konnten darauf keine Hinweise finden. Inzwischen ist die Absperrung des Einkaufszentrums aufgehoben, der Großeinsatz der Polizei beendet. Gegen den Verdächtigen wird ermittelt.

Von dpa/man