Bremen

In der Nacht zum Sonntag sind in Bremen zwei Menschen mit einem Blasrohr beschossen worden. Zuerst umzingelten die Täter einen 17-Jährigen und schossen eine Nadel auf das Opfer, das sich dabei am Arm verletzte. Anschließend flohen die Angreifer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Wenig später meldete sich ein weiteres Opfer, das von maskierten Tätern ebenfalls mit einem Blasrohr beschossen worden sei. Der 18-Jährige wurde an der Hüfte verletzt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Von RND/dpa