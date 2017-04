Lindwedel/Berkhof. Warum der Sattelschlepper mit Auflieger – er hatte Metallteile geladen – in Brand geriet, ist bisher nicht bekannt. Fest steht nur, dass das Feuer im Fahrzeug gegen 5.30 Uhr ausbrach. Für die Löscharbeiten ist die A7 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Das könnte auch noch bis zum Vormittag so bleiben, weil der Sattelschlepper selbst abgeschleppt und die Ladung noch umgeladen werden muss.

Auch die Umleitungsstrecke von Buchholz nach Berkhof ist überlastet.

sbü