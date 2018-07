Der Norden Bürgerinitiativen - Widerstand gegen hohe Straßenausbaubeiträge Marode Asphaltdecken, hohe Kosten, tiefe Verzweiflung: Im Land tobt eine Debatte um Straßenausbaubeiträge. Neuerdings gibt es ein Niedersächsisches Bündnis gegen die Gebühren.

„Solche Dinge treiben die Menschen in die Verzweiflung“: Hubert Hansel, Vize-Sprecher des Bündnisses gegen Straßenausbaubeiträge, in der Schölischer Straße in Stade. Quelle: privat