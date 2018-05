Der Norden Neue Bürgerinitiative - Anwohner wollen Wölfe aus Dörfern vertreiben Dorfbewohner im Kreis Celle fühlen sich von den Rudeln in der Nachbarschaft in ihrem Alltag beeinträchtigt und wollen die Raubtiere aus den Ortschaften verbannen. Dafür werben sie europaweit.

Anne Friesenborg hat die „Bürgerinitiative für wolfsfreie Dörfer". in der Gemeinde Winsen/Aller mit gegründet. In ihrem Wohnort Bannetze weist ein Schaukasten auf die Sichtungen von Wölfen in den Ortschaften hin. Quelle: Villegas