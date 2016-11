Busfahrer wird aus Seitenfenster geschleudert

Braunschweig. Ein Straßenbahnfahrer hat an einem Busbahnhof in Braunschweig am Dienstag ein Haltesignal übersehen und einen Bus gerammt. Durch den heftigen Aufprall wurde der 61 Jahre alte Busfahrer aus dem Seitenfenster geschleudert. Er verletzte sich schwer am Kopf und kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock.

Insgesamt seien 25 Menschen von dem Unfall betroffen gewesen, weil sie entweder im Bus oder der Straßenbahn gesessen oder an der Haltestelle gewartet hätten, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Drei Menschen, die im Bus gesessen hatten, wurden leicht verletzt. Der Notfallseelsorger der Feuerwehr kümmerte sich außerdem um eine junge Mutter und deren Baby, die in der Straßenbahn waren. Die Gifhorner Straße war für rund anderthalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

dpa