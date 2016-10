Die CDU in Niedersachsen will Fleischbezeichnungen bei vegetarischen Produkten abschaffen. In einem Entschließungsantrag der Fraktion für den Landtag heißt es, Fleischersatzprodukte sollten nicht mehr als „Wurst“, „Schnitzel“ oder „Frikadelle“ verkauft werden. Das sei „Verbrauchertäuschung“.