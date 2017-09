Celler Hengstparade sorgt für volle Ränge im Landgestüt

Celle. Die traditionsreiche Hengstparade sorgte am Wochenende für volle Ränge auf dem Landgestüt Celle. Bei prächtigem Wetter bekamen die Besucher Quadrillen und andere Dressurvorführungen zu sehen. Zu den Höhepunkten zählten, wenig überraschend, die spektakulären Römerwagen und die Ungarische Post, bei der ein Reiter auf zwei Pferden stehend über den Paradeplatz jagt.

In einem mehrstündigen Programm zeigen Hengste im Landgestüt in Celle ihr Können. Zur Bildergalerie

Die edlen Warmblüter des staatlichen Gestüts wurden den Züchtern und Pferdefreunden in einem mehrstündigen Programm präsentiert – unter dem Reiter, aber auch als Zugtiere vor historischen Kutschen. In diesem Jahr hatte Gestütschef Axel Brockmann ein ungewöhnliches buntes Programm zusammengestellt: Die nach Jahrzehnten wieder in die Landeszucht aufgenommenen schweren Kaltblüter waren ebenso zu sehen wie Westernreiter mit ihren Quarterhorses. "Das freut unser Ministerium und damit auch uns", sagte der "Landstallmeister" in seiner gewohnt ebenso launigen wie kundigen Moderation. Die Traditionsveranstaltung in Celle war - wie die staatliche Pferdezucht selbst - unter der Rot-Grünen Landesregierung anfangs in die Kritik geraten, feiert nun aber wieder Erfolge.

Das Celler Landgestüt wurde 1735 durch Georg II., Kurfürst von Hannover und König von Großbritannien, gegründet. Es diente als Ausgleich für die Aufgabe Celles als Residenzstadt. Die eigentliche Aufgabe des Betriebs ist seit jeher die Zucht guter Pferde. Doch bekannt ist das Gestüt vor allem für seine öffentlichen Auftritte, allen voran die Hengstparade.

