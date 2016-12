Hannover. In Niedersachsen werden am Dienstag an allen öffnetlichen Gebäuden die Flaggen auf Halbmast hängen. Das teilte die Staatskanzlei am Morgen mit. Bundesinnenminister Thomas De Maizière hat die Trauerbeflaggung auch bundesweit angeordnet.

A m Montagabend raste ein Laster auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in eine Menschenmenge. Zwölf Menschen wurden getötet, 49 liegen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern. Am frühen Dienstagmorgen sprach die Polizei erstmals von dem Verdacht eines Terroranschlags.

lni