Hannover

Elefanten, Pinguine oder Löwen haben in vielen Zoos oder Tierparks in Niedersachsen ihr Zuhause. Neben den großen Zoos in Hannover oder Osnabrück, dem Serengeti-Park in Hodenhagen oder den Weltvogelpark in Walsrode gibt es auch viele kleine Tierparks, die einen Besuch wert sind.

Was sind die Geheimtipps? Wo können exotische Tierarten beobachtet werden? In unserer Übersicht finden Sie die 20 schönsten Zoos und Tierparks aus Niedersachsen.

Zur Galerie Zoo Hannover, Seregenti Park, Tierpark Nordhorn oder Zoo Osnabrück: Das sind die schönsten Tierparks in Niedersachsen.

Welcher Tierpark in Niedersachsen hat eigentlich die meisten Tiere? Ganz vorne ist der Weltvogelpark in Walsrode mit 4000 Tieren vor dem Zoo in Osnabrück. Der Erlebnis-Zoo in Hannover folgt erst auf dem vierten Platz. Der kleinste Tierpark in unserer Liste behebergt gerade einmal etwa 20 Tiere.

Hier sind die Tierparks und Zoos in Niedersachsen

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-R_AKOHq8REBWmD7i6fdy8k3c_66sPLs&ll=52.7685701685987%2C9.992703471466143&z=8

Weltvogelpark Walsrode

Tiere: 4000 Tiere in 650 Arten Preise: Erwachsene (21 Euro) Kinder von 4 bis 12 Jahren (16 Euro) Besonderes: Der inzwischen als „Weltvogelpark“ titulierte Park besitzt eine der artenreichsten Vogelkollektionen weltweit. Er zeigt Vögel aller Kontinente und Klimazonen. Website: www.weltvogelpark.de

Zoo Osnabrück

Tiere: 3060 Tiere in 275 Arten Preise: Erwachsene (19 Euro), Kinder von 3 bis 14 Jahren (12 Euro) Besonderes: Hat alle Tierarten, die zu einem Zoo gehören. Ein Schwerpunkt liegt jedoch auf Tiere aus Südamerika wie Tapire oder Faultiere. Bekannt ist der Zoo für seine Cappuccino-Bären, die als Mischlingsnachwuchs aus der gemeinsamen Haltung von Eisbären und Braunbären entstanden. Website:

www.zoo-osnabrueck.de



Tierpark Nordhorn

Tiere: 1860 Tiere in 100 Arten Preise: Erwachsene (8,50 Euro), Kinder von 4 bis 16 Jahren (4,50 Euro) Besonderes: Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Grenze zu den Niederlanden. Der Zoo hat daher viele holländische Gäste. Immer mehr naturnahe Anlagen ersetzen die klassischen Gehege für die Tiere – so etwa die 5000 Quadratmeter Afrikaanlage mit Zebras und Straußen. Website:

www.tierpark-nordhorn.de

Die niedlichsten Zoo-Babys

Zur Galerie Wie niedlich – süße Bilder von Babys aus den Tierparks und Zoos in Niedersachsen.

Erlebnis-Zoo Hannover

Tiere: 1840 in 177 Arten Preise: Erwachsene (25 Euro), Kinder von 6 bis 17 Jahre (17 Euro) Besonderes: Mehrere Themenwelten wie der Dschungelpalast, die Uferlandschaft Sambesi oder dem Yukon Bay lassen die Besucher in fremde Welten eintauchen. Seit der Jahrtausendwende hat sich der Zoo von einem klassischen Tierpark zu einem Erlebnispark entwickelt. Website:

www.zoo-hannover.de

Serengeti-Park Hodenhagen

Tiere: 1500 Tiere in 107 Arten Preise: Erwachsene (33 Euro), Kinder von 3 bis 12 Jahre (26 Euro) Besonderes: Ist ein Mini-Nationalpark in der Lüneburger Heide. Besucher können mit dem Auto durch den Safaripark fahren. Dort leben auf einem großen Gelände Löwenrudel, Elefanten, Nashörner und Giraffen. Website:

www.serengeti-park.de

Löwen schnappen sich im Serengeti-Park ein Stück Fleisch. Quelle: Holger Hollemann

Schlangenfarm Schladen (Nordharz)

Tiere: 1300 Tiere in 40 Arten Preise: Erwachsene (7 Euro), Kinder von 5 bis 13 Jahren (4,50 Euro) Besonderes: Auf der Farm in der Nordharz leben vor allem Giftschlangen, aber auch Krokodile oder Spinnen. Übrigens – Jürgen Hergert, Gründungsvater der Schlangenfarm, hält einen Weltrekord im „Schlangen-sit-in“: Er lebte 100 Tage im Glaskäfig zwischen Giftschlangen.

Website:

www.schlangenfarm-schladen.de

Wildpark Lüneburger Heide

Tiere: 1200 Tiere in 145 Arten Preise: Erwachsene (11 Euro), Kinder von 3 bis 14 Jahren (9 Euro) Besonderes: Gilt als Park der 1000 Tiere –hat sogar noch mehr. Im Wildpark leben Braunbären, Elche oder Raritäten wie sibirische Tiger oder auch Schneeleoparden. Website:



www.wild-park.de

Wildpark Schwarze Berge (bei Buchholz in der Nordheide)

Tiere: 1000 Tiere in 100 Arten Preise: Erwachsene (10 Eur0), Kinder 3 bis 14 Jahre (8 Euro) Besonderes: Ist einer der größten Wildparks in Deutschland. Beeindruckend ist der Rotwild-Bestand. Die Tiere leben in einem riesigen Gehege. Website:

www.wildpark-schwarze-berge.de

Zoo am Meer Bremerhaven

Tiere: 880 Tiere in 100 Arten Preise: Erwachsene (8,50 Euro), Kinder 4 bis 14 Jahre (5 Euro) Besonderes: Der Zoo liegt nicht am Meer, dafür aber direkt an der Unterweser. Auf gerade einmal 1,2 Hektar leben einige außergewöhnliche Tiere. Der Schwerpunkt liegt auf der Polarregion mit Pinguinen, Eisbären und Robben. Website:

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

Ein Eisbär schimmt im Zoo am Meer in Bremerhaven. Quelle: Carmen Jaspersen Zur Galerie

Tierpark Jaderberg an der Nordsee

Tiere: 600 Tiere in 12 Arten Preise: Erwachsene (13,50 Euro) Kinder von 3 bis 12 Jahre (11,50 Euro) Besonderes: Hat einen beachtlichen Tierbestand mit Zwergflusspferden, Geparden und Pinguinen. Seit 2017 gibt es einen Löwenpalast im Tierpark. Website:

www.jaderpark.de

Tierpark und Freizeitpark Friesoythe-Thüle (Cloppenburg)

Tiere: 600 Tier ein 120 Arten Preise: Erwachsene (17 Euro), Kinder von 3 bis 13 Jahren (15 Euro) Besonderes: Ist nicht nur ein Tierpark- sondern auch ein Freizeitpark. Dort leben einige exotische Tierarten wie Kragenbären oder weiße Tiger. Website:

www.tier-freizeitpark.de

Tierpark Bad Pyrmont

Tiere: 500 Tiere in 70 Arten Preise: Erwachsene (7 Euro), Kinder von 3 bis 13 Jahre (3 Euro) Besonderes: Mit drei Hektar ein eher kleiner Zoo, der aber viele exotische Tierarten wie Erdmännchen, Löwen, Nasenbären behebergt. Sehenswert ist auch die Affeninsel. Website:

www.tierpark-badpyrmont.de

Wisentgehege Springe

Tiere: 500 Tiere in 100 Arten Preise: Erwachsene (9,50 Euro), Kinder von 3 bis 14 Jahren (6 Euro) Besonderes: Das Wisentgehege liegt in einem Naturschutzgebiet. Das Wappentier, der Wisent, lebt auf einer großen Anlage. Besucher können das Bären- und Wolfsgehege von einer großen Holzplattform besichtigen. Zudem leben Biber im Wisentgehege. Website:

www.wisentgehege-springe.de

Ein Wisent marschiert durch das Wisentgehege in Springe. Quelle: dpa Zur Galerie

Tierpark Petermoor (Bassum)

Tiere: 324 Tiere in 77 Arten Preise: Eintritt frei Besonderes: Der Träger des Parks ist die Stadt Bassum und die gewährt den Besuchern freien Eintritt. Im Zentrum ist ein See, um den drumherum Volieren und Wiesengehege für Hirschziegenantilopen oder Parmakängurus aufgebaut sind. Website:

www.tierpark-bassum.de

Zoo in der Wingst

Tiere: 300 Tiere in 67 Arten Preise: Erwachsene (7 Euro), Kinder von 3 bis 14 Jahren (5 Euro) Besonderes: Der Zoo liegt in einer bewaldeten Hügellandschaft. Spezialität ist die Affenhaltung, zehn Affenarten darunter auch Gibbons, Meerkatzen oder Kapuziner leben im Zoo in der Wingst. Website:

www.wingstzoo.de

Arche-Noah-Zoo Braunschweig

Tiere: 300 Tiere in 60 Arten Preise: Erwachsene (6,50 Euro), Kinder 2 bis 16 Jahre (4,50 Euro) Besonderes: Der Zoo ist in einem Familienbesitz und vergleichsweise klein, kann aber mit größeren Zoos mithalten. Einige Tiere wie die Waschbären können aus nächster Nähe beobachtet werden. Website:

www.zoo-bs.de

Im Arche-Noah-Zoo können Besucher den Waschbären ganz nahe kommen. Quelle: dpa Zur Galerie

Tierpark Essehof

Tiere: 260 Tiere in 50 Arten Preise: Erwachsene (7 Euro) Kinder von 2 bis 16 Jahren (5 Euro) Besonderes: Ist der Schwesterzoo des Arche-Noah-Zoos in Braunschweig. Dort leben hauptsächlich Tiere, die eine große Auslauffläche benötigen - etwa Kängurus, Strauße oder Zebras. Website:

www.tierpark-essehof.de

Wild- und Abenteuerpark Müden/Örtze

Tiere: 200 Tiere in 20 Arten Preise: Erwachsene (8 Euro), Kinder von 3 bis 15 Jahren (5 Euro) Besonderes: An dem Wanderweg entlang der Örtze leben zahlreiche Wildtiere in großen Gehegen. Darunter auch Elche, die in einem 2 Hektar großen Sumpf –und Wasserbereich untergebracht sind. Website: www.wildparkmueden.de

LandPark Lauenbrück (Kreis Rotenburg)

Tiere: 200 Tiere in etwa 20 Arten Preise: Erwachsene (6,50 Euro), Kinder 2 bis 13 Jahre (5 Euro) Besonderes: In dem Landpark leben vor allem einheimische Wildtiere – aber auch Exoten wie die amerikanischen Schlittenhunde. Website:

www.landpark.de

Otter-Zentrum Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn)

Tiere: 20 Tiere in 9 Arten Preise: Erwachsene (10 Euro), Kinder 4 bis 17 Jahre (6,50 Euro) Besonderes: In dem kleinen Park können die Besucher hauptsächlich Fischotter beobachten, aber auch ihre nahen Verwandten wie Steinmader oder Iltis. Website:

www.otterzentrum.de

Ein Otterbaby im Otterzentrum Hankensbüttel. Quelle: Otter-Zentrum Zur Galerie

Von sp/RND