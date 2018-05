Vechta

In einer niedersächsischen Gemeinde gibt es eine auffällige Zunahme an neu diagnostizierten Nierenkrebsfällen. In der Gemeinde Holdorf (Landkreis Vechta) mit 7000 Einwohnern erfasste das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen von 2010 bis 2016 20 neue Patienten mit Nierenkrebs. Dies sind deutlich mehr als die sieben Patienten, die Behörden nach statistischen Berechnungen erwartet hatten, wie der Landkreis Vechta und das Landesgesundheitsamt am Montag mitteilten.

„Wir wollen Gewissheit über die Ursachen bekommen und leiten daher eine umfassende Aufklärung der Befunde in die Wege“, sagte Vechtas Landrat Herbert Winkel. Das Gesundheitsamt will Ärzte vor Ort kontaktieren, um Hinweise auf Gemeinsamkeiten zu erhalten.

Die Gemeinde Holdorf wies laut dem Landesgesundheitsamt als einzige Gemeinde eine signifikante Erhöhung bei Nierenkrebsneuerkrankungen aus. Pro Jahr erkranken in Niedersachsen etwa 48 000 Menschen neu an einem bösartigen Tumor. Fast 22 000 Menschen sterben an Krebs.

Von dpa