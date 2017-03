Lüneburg. Ein ertappter Ladendieb hat in Lüneburg einen Hausdetektiv mit Pfefferspray angegriffen und zusätzlich rund 20 Kunden leicht verletzt. Der Detektiv hatte den Mann in einem Einkaufsmarkt in der Boecklerstraße beim Diebstahl von Kopfhörern erwischt, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Der Verdächtige schlug den Detektiv und besprühte ihn mit Pfefferspray, bevor er floh. Das Pfefferspray verletzte zudem rund 20 Kunden, die sich im Laden aufhielten. Sie wurden vor Ort von Notärzten versorgt.

Dem Ladendieb gelang die Flucht. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter fliehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

dpa/ewo