Hannover. Der 54-Jährige stieg am Flughafen in den Zug und verstaute seinen Rollkoffer über sich in der Gepäckablage, wie die Polizei mitteilt. Auf Höhe von Hanau stürzte ein Reisender im Gang. Dabei verlor er die Brieftasche und Kleingeld verteilte sich auf dem Boden. Der Mann bat den Amerikaner um Hilfe beim Aufsammeln. Anschließend setzte sich der Mann aus Las Vegas wieder auf seinen Platz. Als er in Kassel aussteigen wollte, bemerkte er den Verlust des Koffers. Die Suche blieb erfolglos und der gestürzte Fahrgast war verschwunden. In Göttingen erstattete das Opfer dann Anzeige bei der Bundespolizei.

Im Koffer befanden sich wertvolle Uhren, Schmuck, Brillen, Goldmünzen, ein Notebook und ein Lesegerät zum Bezahlen. Vermutlich war der Geschädigte durch das Aufsammeln der Münzen abgelenkt, während der Koffer entwendete wurde. Gesucht wird nach dem Mann, der im Gang stürzte. Er hat ein europäisches Aussehen mit dunkelblondem Haar, ist ungefähr 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und trug ein braunes Langarmshirt, sowie eine schwarze Jacke. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0551 54716 0 zu wenden.

