Diebe scheitern erneut mit Raub von Geldautomaten

Beedenbostel. Auf den Tatversuch in Beedenbostel wurde Montagfrüh ein Mann beim Spaziergang mit seinem Hund aufmerksam. Offenbar mit Spanngurten hatten die Täter versucht, den Automaten zu entfernen. Ob sie dazu auch ein Fahrzeug benutzten, war zunächst unklar. Erst am Donnerstag waren Unbekannte in Fuhrberg (Burgwedel) mit der Masche gescheitert. Mit einem gestohlenen Pritschenwagen waren sie rückwärts in die in einem Lebensmittelmarkt untergebrachte Bankfiliale gefahren und hatten den Automaten herausreißen wollen.

dpa/frs