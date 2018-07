Osnabrück/Löningen/Volzum

Bei gleich drei Unfällen in Niedersachsen sind drei Menschen tödlich verunglückt. In Osnabrück stieß ein Radfahrer mit seinem Fahrrad mit einem Motorrad zusammen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der Radler an seinen Verletzungen. Genauere Angaben zum Unfallhergang und zu den Verletzten nannte die Polizei zunächst nicht.

Notarzt muss auch im Kreis Cloppenburg ausrücken

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag in Löningen: Hier wurde ein Quadfahrer in der Nacht zum Sonntag im Landkreis Cloppenburg tödlich verletzt, als der 41-Jährige aus bisher ungeklärten Umständen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Dabei erlitt er so schwerer Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie es von der Polizei heißt. Passanten fanden den Mann und leisteten sofort Erste Hilfe. Ein wenig später eintreffender Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen.

21-Jähriger stirbt durch Unfall bei Wolfenbüttel

Nahe Wolfenbüttel ist ein junger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Volzum ums Leben gekommen. Der 21-Jährige kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, das teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Unfalls wurde er aus seinem Auto geschleudert.

Rettungskräfte fanden den Mann mit schwersten Verletzungen in einem Straßengraben und konnten nur noch den Tod feststellen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war auch hier noch unklar.

Von RND/dpa