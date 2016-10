Drei Verletzte bei Brand im Heidekreis

Bromlitz. Beim Brand eines Schuppens in Bomlitz (Heidekreis) ist der Besitzer lebensgefährlich verletzt worden. Seine Ehefrau und eine Nachbarin erlitten ebenfalls Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. „Der lebensgefährlich verletzte Hausbesitzer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die beiden Frauen kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Beim Brand eines Schuppens in Bomlitz (Heidekreis) ist der Besitzer lebensgefährlich verletzt worden. Seine Ehefrau und eine Nachbarin erlitten ebenfalls Verletzungen. Zur Bildergalerie

Als die alarmierte Feuerwehr am Mittag eintraf, brannte der direkt an das Wohnhaus und und einen Carport angrenzende Schuppen bereits lichterloh. Auch ein Wagen stand schon in Flammen. Das Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl des Wohnhauses konnten die mehr als 50 eingesetzten Feuerwehrleute verhindern. Ein im Haus aufgefundener Dackel wurde zunächst in einem Feuerwehrfahrzeug betreut und dann in die Obhut des Tierheims gegeben. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

dpa