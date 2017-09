Ein Toter bei Brand in Wohnhaus

Wolfsburg. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Wolfsburger Stadtteil Hehlingen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem wurden ein 31 Jahre alter Bewohner lebensgefährlich und ein dreijähriger Junge schwer verletzt. Das Feuer war am Samstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr schickte ein großes Aufgebot zum Brandort. Die Löscharbeiten dauerten nach rund zwei Stunden noch an.

Indentität des Opfers unklar

Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zur Identität des Opfers machen. Die Leiche wurde bei Löscharbeiten geborgen. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

Der 31-Jährige, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Wolfsburger Klinik gebracht wurde, war bei der Flucht vor den Flammen aus dem Obergeschoss gestürzt. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen.

dpa