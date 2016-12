Kalbe. Mit der Meldung, dass mitten im Dorf ein Haus brennen soll, rückten die Einsatzkräfte aus. Die Explosion war so stark, dass die Seitenwände des Hauses in sich zusammenbrachen und das Dach einstürzte. Trümmer waren überall in der Nachbarschaft verstreut und hatten andere Häuser beschädigt. Bis zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob bei der Explosion Menschen in der Wohnung waren. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, sperrte die Polizei den Brandort weiträumig ab.

Kurz nach 22 Uhr fanden die Helfer unter den Trümmern einen Toten. Über die Ursache der Explosion und die Identität des Toten kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

jst/r