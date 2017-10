Am Freitagmorgen ist es auf der A2 zwischen Lauenau und Rehren in Fahrtrichtung Dortmund zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam eine Person ums Leben. Die Fahrbahn ist an der Unfallstelle auf einen Fahrstreifen verengt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Stau einstellen.