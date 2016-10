Ein Toter und fünf Schwerverletzte bei Unfall

Langwarden. Der 18-Jährige saß im Wagen einer gleichaltrigen jungen Frau, die am Dienstagnachmittag zum Überholen ansetzte - und dabei einen entgegenkommenden Wagen übersah, in dem das Ehepaar saß. Die Autos stießen frontal zusammen. Die 18-jährige Fahrerin und die Beifahrerin im anderen Wagen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die drei jungen Mädchen sowie das Ehepaar wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren auch drei Rettungshubschrauber. Die jungen Leute stammen alle aus der Gemeinde Butjadingen, das Ehepaar aus dem Märkischen Kreis (NRW).

dpa