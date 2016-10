Wedel. Die 18-Jährige war am späten Abend des Sonnabends zusammen mit zwei weiteren Personen zu Fuß in Bahnhofsnähe unterwegs, als sie gegen 22 Uhr nach eigenen Angaben plötzlich einen Schmerz in der linken Schulter verspürte.

Zeitgleich soll ein Fahrzeug an der Personengruppe vorbeigefahren sein. Die zwei Begleitpersonen der jungen Frau aus Wedel nahmen die Schulter in Augenschein, entdeckten einen kleinen Pfeil mit grünem Ende und zogen diesen heraus. Bei dem Pfeil handelt es sich vermutlich um einen Blasrohrpfeil.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Wedel stellten den Pfeil sicher und fertigten auf der Wache eine Strafanzeige an. Die von dem Pfeil getroffene Frau begab sich nach dem Vorfall eigenständig in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht noch nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Aus den Kieler Nachrichten