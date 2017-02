Cuxhaven. Auf der Flucht vor der Polizei haben Einbrecher schwere Steine und Diebesgut aus ihrem Autofenster in Richtung eines verfolgenden Streifenwagens geworfen. Die Polizei hatte das Auto nach einem Einbruch in einen Raiffeisenmarkt bei Spieka (Kreis Cuxhaven) entdeckt. Darauf seien die Täter nachts mit extrem hohem Tempo von 200 Stundenkilometern vor den Verfolgern davongerast, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Die Unbekannten hätten zudem mehr als 20 Kilo schwere Steine als Hindernisse aus dem Wagen geworfen. Um andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst nicht zu gefährden, brachen die Beamten im Streifenwagen die Verfolgung ab. Der Fluchtwagen mit gestohlenen Kennzeichen wurde später brennend bei Brillit (Kreis Rotenburg/Wümme) entdeckt. Die Ermittler prüfen jetzt, ob die Täter das Auto angezündet haben, um ihre Spuren zu verwischen.

lni