Eiskletterer steigen Wasserfall im Harz hinauf

Braunlage. Bei herrlichstem Winterwetter haben die Tourismusorte im Harz am Sonnabend ihre Gäste begrüßt. „Ski und Rodel gut“, hieß es aus Braunlage. „Der Ort ist voll, es läuft sehr gut“, sagte eine Mitarbeiterin des örtlichen Tourismusbüros.

Das bitterkalte Wetter der vergangenen Tage hat auch die Möglichkeit zu einem eher seltenen Freizeitsport eröffnet: dem Eisklettern. Eiskletterer Ilja Schicker aus Wernigerode bestieg den den mit Eis bedeckten Romkerhaller Wasserfall. Weil Eis leicht breche, sei es unberechenbarer als das Klettern am Fels, erzählte der 30-Jährige, der als Trainer fürs Felsklettern und Indoor-Klettern arbeitet. Aber gegen das Abstürzen seien auch die Kletterer am Eis mit einem Sicherungsseil geschützt. „Dass einem Eis auf den Kopf fällt, kann immer mal passieren, aber dass man runterfällt, kann dadurch ausgeschlossen werden“, sagte Schicker.

Eiskletterer steigen den mit Eis bedeckten Romkerhaller Wasserfall im Harz hinauf. Es ist das erste Mal seit einigen Jahren, dass das Eisklettern an dem Wasserfall wieder möglich ist. Zur Bildergalerie

Wer eisklettern wolle, sollte das immer mindestens zu zweit tun und sich auch erkundigen, ob es überhaupt erlaubt sei. Es gebe auch Wasserfälle, die aus Gründen des Naturschutzes tabu seien, oder weil sie zu gefährlich sind.

Die Kehrseite des Winterwetters

Die Kehrseite des Winterwetters erfuhren Gäste der Ostfriesischen Inseln, die an- oder abreisen wollten. Auch am Samstag war wegen der aktuellen Wetterlage der Fährverkehr nach Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge eingestellt. Einschränkungen gab es nach Norderney und Langeoog. Grund waren die Ostwind-Wetterlage und starker Eisgang.

Außer Betrieb war auch die Elbfähre Schnackenburg-Lütkenwisch. Und bis Sonntagabend sollte die Fähre Glückstadt-Wischhafen nicht verkehren.

Die Polizei warnte die Polizei vor überfrierender Nässe und damit vor Straßenglätte. Auch mit Schneeglätte sei zu rechnen. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Meppen im Emsland wurde ein unbeladener Tanker von Treibeis beschädigt.

In der nächsten Woche ist es laut Deutschem Wetterdienst aber wieder vorbei mit dem Frost. Das Wetter wird milder mit Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Schon am Sonntag wird das Tauwetter einsetzen, denn die Frostgrenze wandert an die Elbe - in Niedersachsen und Bremen steigen die Temperaturen wieder über Null.

Von dpa