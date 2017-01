Dörpen. Der Junge kam mit Verbrennungen und einer Augenverletzung in eine Spezialklinik. Nach ersten Erkenntnissen hat ein unbekannter Mann den Knaller in Dörpen in Richtung des Jungen geworfen. Das Kind habe noch versucht, den herannahenden Knallkörper abzuwehren. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

dpa